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        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:50
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        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem (3)
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        VALİYAZICI: OLUMSUZ DURUM YOK

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 5.2 büyüklüğündeki depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını duyurdu. Vali Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Battalgazi ilçemizde yaşanılan 5.2 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Malatya - Hasan KIRMIZITAŞ

        2024-01-25 16:46:22

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