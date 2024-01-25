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        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 19:31 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:35
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        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem (5)
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        DEPREMECANLI YAYINDA YAKALANDILAR

        Malatya'da, 5.2 büyüklüğündeki depreme yerel televizyon kanalında canlı yayın esnasında yakalandılar. Canlı yayına programdakilerin panik anları yansırken, şiddetli sarsıntıyla birlikte kameraların ve arka planda bulunan dekorların sallandığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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