Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı; 3 yaralı

Kaza, Malatya-Ankara kara yolu Hava Lojmanları Kavşağı'nda meydana geldi. Abdullah K. kontrolündeki 44NK221 plakalı meyve yüklü kamyonet ile Semih T. kontrolündeki 44 AFA759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile Semih T.'nin eşi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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