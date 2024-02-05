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        Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı; 3 yaralı

        MALATYA'da kamyonet ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:50
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        Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı; 3 yaralı
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        MALATYA'da kamyonet ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Malatya-Ankara kara yolu Hava Lojmanları Kavşağı'nda meydana geldi. Abdullah K. kontrolündeki 44NK221 plakalı meyve yüklü kamyonet ile Semih T. kontrolündeki 44 AFA759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile Semih T.'nin eşi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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