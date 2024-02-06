Bakan Ersoy, depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarına karanfil bıraktı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yıl dönümünde Malatya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, anma törenine katılıp, yaşamını yitirenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malatya'da koordinatör bakan olarak görevlendirilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, felaketin yıl dönümünde kentte yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti. Yakınlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyen Bakan Ersoy, mezarlara karanfil bırakıp, dua okudu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapılan ziyareti sonrasında 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren bin 237 vatandaşın isminin yazıldığı deprem şehitleri anıtına da karanfil bıraktı.

DHA-Politika - Türkiye-Malatya - Recep BAĞDAT

2024-02-06 10:32:26