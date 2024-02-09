Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        'Dur' ihtarına uymayan motosikletli 2 şüpheli, polis aracına çarpıp yaralandı

        MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, silahlı kavga ihbarına giden polisin 'dur' ihtarına uymayıp motosikletle kaçan Suriye uyruklu 2 şüpheli, takip sırasında polis aracına çarptı. Yaralanan 2 şüpheli, hastaneye kaldırıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 22:08 Güncelleme: 09.02.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Dur' ihtarına uymayan motosikletli 2 şüpheli, polis aracına çarpıp yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, silahlı kavga ihbarına giden polisin 'dur' ihtarına uymayıp motosikletle kaçan Suriye uyruklu 2 şüpheli, takip sırasında polis aracına çarptı. Yaralanan 2 şüpheli, hastaneye kaldırıldı. 

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Özalper Mahallesi´nde meydana geldi. İki gurup arasında silahlı kavga olduğu ihbarı alan polis, harekete geçti. Çevredekilerin polislere, motosikletli 2 kişinin olay yerinde ateş açıp kaçtığını belirtmesi üzerine çalışma başlatıldı. Bu sırada Suriye uyruklu Hasan M. ve Enes B., 44 BA 797 plakalı motosikletle olay yerinden geçerken, ekipler 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler ile polis arasında takip başladı. Aşağıbağlar Mahallesi´nde kendilerini durdurmak isteyen polis aracına çarpan 2 şüpheli, yaralandı. Yaşanan kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Hasan. M. ve Enes B., çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Beşiktaş Al-Musrati'yi resmen açıkladı
        Beşiktaş Al-Musrati'yi resmen açıkladı
        Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi!
        Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi!
        Servis şoförüne silahlı saldırı
        Servis şoförüne silahlı saldırı
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Ev sahibini bıçaklayan hırsız tutuklandı
        Ev sahibini bıçaklayan hırsız tutuklandı
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesapları kaldırıldı
        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesapları kaldırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç Malatya'da ziyaretlerde bulundu
        Adalet Bakanı Tunç Malatya'da ziyaretlerde bulundu
        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde 2 bin 825 kişi hakkında soruşturma açıldı
        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde 2 bin 825 kişi hakkında soruşturma açıldı
        Adalet Bakanı Tunç, Malatya Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Malatya Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde konuştu:
        Depremlerden etkilenen Malatya'daki kültür varlıkları yeniden turizme kazan...
        Depremlerden etkilenen Malatya'daki kültür varlıkları yeniden turizme kazan...
        Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek'e yumurtalı saldırı
        Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek'e yumurtalı saldırı
        Malatya'da durdurulan otomobilde 6 kilo skunk ele geçirildi; 1 tutuklama
        Malatya'da durdurulan otomobilde 6 kilo skunk ele geçirildi; 1 tutuklama