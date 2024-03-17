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        Bakan Bak: Mahallelerde yeniden halı sahalar yapmaya başlayacağız

        GENÇLİKve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Malatya'nın her ilçesine dokunmuşuz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:05
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        Bakan Bak: Mahallelerde yeniden halı sahalar yapmaya başlayacağız
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        GENÇLİKve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Malatya'nın her ilçesine dokunmuşuz. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Gençlik merkezleri, halı sahalar, salonlar, yüzme havuzları başta olmak üzere pek çok eser tamamlanmış. Mahallelerde yeniden halı sahalar yapmaya başlayacağız" dedi.

        Bakan Bak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. İlk olarak Malatya Valiliği'ni ziyaret eden Bak, burada İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yaptı. Toplantının ardından Malatya Stadyumu'nda incelemelerde bulunan Bak, Türkiye'nin dört bir yanında tesisler yapıldığını söyledi. Bak, "Ülkemizde bir spor devrimi yaşanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekten bütün illerimizdeki tesislerimizi yeniliyoruz. En büyük amacımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bağımlılıkla, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar başta olmak üzere onlarla mücadele etmek. Onun için herkese, bütün ailelere buradan tekrar söylüyoruz. Çocuklarımızı yüzme havuzlarına getirin, spor tesislerimize getirin, spor yapmalarını sağlayın. Malatya Stadyumu'nun hasarları var ve bunları gidererek stadı yeni sezona yetiştireceğiz. Zaten şu anda da çok fazla bir sorun yok gözükmüyor ama süratle yeniden stadı elden geçireceğiz. Tabii spor faaliyetleri açısından da Malatya'nın her ilçesine dokunmuşuz. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Gençlik merkezleri, halı sahalar, salonlar, yüzme havuzları başta olmak üzere pek çok eser tamamlanmış. Mahallelerde yeniden halı sahalar yapmaya başlayacağız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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