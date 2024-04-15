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        Malatya'da yolcu otobüsü devrildi; 1'i ağır 22 yaralı

        MALATYA'daotomobile çarparak devrilen yolcu otobüsündeki 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:00 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:05
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        Malatya'da yolcu otobüsü devrildi; 1'i ağır 22 yaralı
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        MALATYA'daotomobile çarparak devrilen yolcu otobüsündeki 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Elazığ kara yolu Hacı Haliloğlu Çiftliği mevkisinde meydana geldi. Yaşar Mendeş'in kullandığı 65 ES 817 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden Cihan Menek'in kullandığı 34 VT 1689 plakalı otomobile çarparak devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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