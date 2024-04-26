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        Öğrenciyi tekmeleyen dron operatörünün belediyedeki işine son verildi

        MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:35
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        Öğrenciyi tekmeleyen dron operatörünün belediyedeki işine son verildi
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        MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Ş.'ye tekme atan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa H.’nin belediyedeki işine son verildi.

        Pütürge Yatılı Bölge Okulu'nda düzenlenen 23 Nisan kutlamaları kapsamında okul öğrencilerinden Talha Ş.'nin elindeki balon, bu sırada etkinliği görüntülemek isteyen Pütürge Belediyesi'nde görevli Mustafa H.'nin havalandırmak istediği dronun üzerine düştü. Bu duruma sinirlenen Mustafa H., küçük öğrenciyi tekmeledi. O anlar ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin araya girmesinin ardından tekmelenen öğrenci yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada darp raporu alınan Talha Ş.'nin ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Mustafa H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İŞİNE SON VERİLDİ, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Tepkilere yol açan olayın ardından Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, belediyeye bağlı şirkette işçi olarak çalışan Mustafa H.'nin işine son verildiğini duyurdu. Belediye ile ilişiği kesilen Mustafa H. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da 'basit yaralama' suçundan soruşturma açıldı. Dava açılması halinde Mustafa H., 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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