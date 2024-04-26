Öğrenciyi tekmeleyen dron operatörünün belediyedeki işine son verildi

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Ş.'ye tekme atan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa H.’nin belediyedeki işine son verildi.

Pütürge Yatılı Bölge Okulu'nda düzenlenen 23 Nisan kutlamaları kapsamında okul öğrencilerinden Talha Ş.'nin elindeki balon, bu sırada etkinliği görüntülemek isteyen Pütürge Belediyesi'nde görevli Mustafa H.'nin havalandırmak istediği dronun üzerine düştü. Bu duruma sinirlenen Mustafa H., küçük öğrenciyi tekmeledi. O anlar ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin araya girmesinin ardından tekmelenen öğrenci yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada darp raporu alınan Talha Ş.'nin ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Mustafa H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.