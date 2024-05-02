Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 12 tutuklama

MALATYA'da bir hafta içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta içerisinde kentin farklı noktalarında uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 12 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 11 bin 437 sentetik hap, 5,49 gram esrar , 60,53 gram metamfetamin, 81,58 gram sentetik kannabinoid, 6,49 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.