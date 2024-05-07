Sosyal medyadan tanıştıkları kişinin mobil bankacılığını kullanarak 360 lira kredi çektiler

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.G.'nin sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin kendisinin mobil bankacılığı üzerinden; kredi çektikleri ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler yaptıkları baskınla, 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden Y.K. ve T.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, ismi açıklanmayan 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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