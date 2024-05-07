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        Sosyal medyadan tanıştıkları kişinin mobil bankacılığını kullanarak 360 lira kredi çektiler

        MALATYA'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 20:02 Güncelleme: 07.05.2024 - 20:05
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        Sosyal medyadan tanıştıkları kişinin mobil bankacılığını kullanarak 360 lira kredi çektiler
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        MALATYA'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları Y.G., isimli kişinin mobil bankacılığından 360 bin TL kredi çekip başka hesaplara gönderen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.G.'nin sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin kendisinin mobil bankacılığı üzerinden; kredi çektikleri ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler yaptıkları baskınla, 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden Y.K. ve T.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, ismi açıklanmayan 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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