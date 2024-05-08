İlk Türk astronot Gezeravcı, Elazığ'da öğrencilerle buluştu (2)

MALATYA’DAÖĞRENCİLERE DENEYİMLERİNİ ANLATTI

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarı ile tamamlayan ve uzaya çıkan ilk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Tecrübe ve bilgi anlamında yapılan söyleşilerde daha önce üniversite ve bilişim teknolojileri öğrencileri ile bir araya geldiğini belirten Gezeravcı, uzun bir zaman sonra yaşı daha genç öğrencilerle bir arada olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Yaşanan 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden öğrencilere ve depremzedelere baş sağlığı dileyen Gezeravcı, "6 Şubat'ta hepimizi derinden sarsan depremlerle sarsıldık. Ayakta kalma azminizle duruşunuzla hakikaten hepimizi duygulandırdınız. Bu kadar küçük yaşta yaşadığınız bu kadar ağır bir badireye rağmen ayakta kalma azminiz sıradan başarılarda hepimize ilham kaynağı oldu. Bu işin en özünde tecrübesini yaşayan sizlersiniz. Burada bu haklı gururu detayları ile anlatmak bizler tarafından sizlere sunulmuş bir lütuf değil. Buralara gelip yaşadıklarımı detayları ile anlatmak bizim boynumuzun borcudur" dedi.

Türkiye'nin uzay organizasyonu en genç ülke olduğunu dile getiren Gezeravcı,”2018'in Aralık ayında ülkemiz uzay alanındaki faaliyetlerini bir çatı organizasyonu altında geleceğe ilişkin tüm faaliyetlerini bu çatı altında gerçekleştirmek üzere Türkiye Uzay Ajansı'nı kurdu. Sadece 2 yıllık bir hazırlığın ardından 2021'in Şubat ayında Cumhurbaşkanımız tarafından ülkemizin önümüzdeki 10 yıla ilişkin uzay alanındaki 10 hedefi paylaşıldı. Bugün burada mutluluğunu ve gururunu yaşadığımız ve sizlerle paylaştığımız uzay alanındaki başarımız devletimizin güçlü iradesiyle ile adım attığımız uzay alanındaki 10 hedeften sadece 1 tanesi. Önümüzde devletimizin güçlü iradesiyle yaşayacağımız nice mutluluklar ve gururlar yaşayacağız. Ayın araştırma programına ilişkin şu anda koyulan hedef takvim 2026 ile 2028 aralığında kendi yaptığımız bir roket ve motorla aya erişmek. Bunun yanında başka ülkelerin toprağında onların imkânlarıyla uzaya erişmek yerine kendi ülkemiz topraklarında ve kontrolünde dünyanın başka bir coğrafyasındaki uzay platformundan faaliyet yürütme konusunda da devletimiz çok önemli süreç yönetiyor. 8 Temmuz tarihinde yüzde yüz yerli ve milli tamamen kendi imkanlarımızla üretilmiş olan ilk uydumuz ve bu alanda bizi dünyada 11'inci ülke konumuna getiren bir uydunun daha fırlatmasını yapacağız” ifadelerini kullandı.