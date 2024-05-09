Milli boksör Rabi Topuz, yılan ısırması sonucu yoğun bakıma alındı

Olay akşam saatlerinde Akçadağ İlçesine bağlı Kotan Gölü mevkiinde meydana geldi. Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı. Çevredekilerin yardımı ile Akçadağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Topuz, durumu ağırlaşınca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Topuz'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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