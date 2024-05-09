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        Milli boksör Rabi Topuz, yılan ısırması sonucu yoğun bakıma alındı

        Malatya'da milli boksör Rabia Topuz (22), antrenman yaptığı sırada yılan ısırması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 21:35 Güncelleme: 09.05.2024 - 21:40
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        Milli boksör Rabi Topuz, yılan ısırması sonucu yoğun bakıma alındı
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        Malatya'da milli boksör Rabia Topuz (22), antrenman yaptığı sırada yılan ısırması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.

        Olay akşam saatlerinde Akçadağ İlçesine bağlı Kotan Gölü mevkiinde meydana geldi. Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı. Çevredekilerin yardımı ile Akçadağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Topuz, durumu ağırlaşınca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Topuz'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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