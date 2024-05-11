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        Malatya'da minibüs devrildi: 1'i ağır, 15 yaralı

        MALATYA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:10 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:15
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        Malatya'da minibüs devrildi: 1'i ağır, 15 yaralı
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        MALATYA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Çelikhan-Malatya yolu üzerindeki Kozluk Mahallesi'nde meydana geldi. T.N.'nin kontrolünü yitirdiği 02 AEP 394 plakalı yolcu minibüsü devrildi. Kazada minibüs sürücüsü ve 14 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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