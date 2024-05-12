Bakan Uraloğlu, Malatya'da (2)

'210KİLOMETRE BAĞLANTI VE İMAR YOLU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da yapımı devam eden Malatya Çevre Yolu şantiyesini gezdi. Bakan Uraloğlu'na ziyaretlerinde Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile milletvekilleri ve kurum müdürleri eşlik etti. Şantiye alanında basın açıklaması yapan Bakan Uraloğlu, gerçekleştirilen ve yapımı devam eden projelerle ilgili bilgiler vererek, Malatyalıların heyecanla bitmesini beklediği projeyle bir hayali daha gerçeğe dönüştürmek için çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, ''Malatyamız, günümüzde de kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasında bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumundadır. Karadeniz limanları ile Kuzey Anadolu şehirlerini güneydeki endüstri merkezlerine ve Akdeniz limanlarına ulaştıran kara yolu güzergahımızın kesişim noktasında stratejik bir konumda yer almaktadır. Bu nedenle Malatya'nın ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı bir önem veriyoruz. Son 22 yılda Malatya'nın ulaşım ve haberleşme altyapısına 76 milyar 302 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye çıkardık. 2002 yılında ilimizde hiç bitümlü sıcak karışımlı yol yokken, 341 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol yaptık. Malatya'yı, Elazığ'a, Diyarbakır'a ve Adıyaman'a bölünmüş yollarla bağladık. Malatya-Gölbaşı yolundaki, sarp uçurumlarıyla ve buzlanmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olan Erkenek Tüneli'ni hizmete aldık. 123 metre uzunluğunda çift köprü ve 660 metre uzunluğunda Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelini inşa ettik. Malatya-Sivas yolundaki Tohma Köprüsü gibi önemli bir kara yolu projesini tamamladık. Şu anda Malatya'da bizleri bir araya getiren çevre yolumuzla birlikte yaklaşık 30 milyar lira proje tutarıyla, 10 ayrı kara yolu projesine de devam ediyoruz. Malatya çevre yolu, ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit geçişlerden dolayı kapasitesinin üzerinde hizmet veren şehir merkezinden geçen mevcut yolda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltması bakımından şehrimizin gelişimi ve trafik güvenliği için çok kıymetli proje. 26,1 kilometrelik 1'inci etabını 2 Nisan 2022 tarihinde hizmete açtığımız çevre yolumuzda 31,7 kilometrelik kesimi ve 1561 metre uzunluğunda 14 adet köprüyü tamamladık. Bu yıl içerisinde de 6,5 kilometrelik yolu daha ve 301,5 metre uzunluğunda 3 adet köprüyü tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki ağustos sonu itibarıyla bu 6,5 kilometrelik kesimi de tamamlayarak 12,1 kilometre uzunluğundaki 2'nci etabı da bitireceğiz. Böylece Battalgazi kavşağına kadar toplam 38,2 kilometrelik kesimi trafiğe açmış olacağız. Yolun tamamının hizmete sunulmasıyla, trafiğin pik saatlerinde geçiş süresi 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişini 25 dakikaya düşüreceğiz. Böylece bu yolumuz ile yıllık toplam 631 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 19,177 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" dedi.

'DEPREMDEN ETKİLENEN 15 AYRI KESİMDE 38 BİN KONUTA ERİŞİM SAĞLANACAK' Bakan Uraloğlu, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya gibi depremden etkilenen illere 15 ayrı kesimde 38 bin konuta erişim sağlayacak toplam 210 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun yapım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Depremlerden etkilenen bölgelerde şehirleri eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için çalışmalara gayretle devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, şöyle dedi: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya gibi depremden etkilenen illerimizde 15 ayrı kesimde 38 bin konuta erişim sağlayacak toplam 210 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Malatya İkizce'de 11 bin 131 kalıca konutun ulaşımı için 3,8 milyar liralık proje bedeliyle 46,3 kilometre uzunluğunda yol yapımı, altyapı işleri ve farklı seviyeli kavşak yapacağız. Bugün itibarıyla 21 kilometrelik kesimde çalışmalara devam ediyoruz. 5 bin 300 metrelik kesimi tamamladık. 31 Mayıs 2024 itibarıyla, yani bu ayın sonunda, inşallah 9,3 kilometrelik kesimi içme suyu, atık su, yağmur suyu ve elektrik gibi altyapı tesisleriyle birlikte bitirmeyi hedefliyoruz."