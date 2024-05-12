MALATYA'da kadınlar, Gazzeli anneler için yürüyüş düzenledi. İsrail'e tepki sloganları atan anneler, yürüyüşte kucaklarında temsili kefenlenmiş bebek maketleri taşıdı.

Kanalboyu Caddesi'nde toplanan Kudüs Kardeşlik Platformu üyeleri ve çok sayıda kadın, İsrail'e tepki sloganları atarak yürüyüş düzenledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği yürüyüşte kadınlar, sloganlar atıp, ellerinde kefenlenmiş bebek maketleri taşıdı. Toplanan kalabalık adına konuşan Ayşe Bağcı Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 9 bin 220 anne katledildiğini ve 7 bin annenin ise 14 bin çocuğunu kaybettiğini belirtti. Gazze'de anne olmanın sıradan ve kolay olmadığını belirten Bağcı, şöyle dedi: