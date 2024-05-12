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        Malatya'da kadınlar Gazzeli anneler için yürüyüş

        MALATYA'da kadınlar, Gazzeli anneler için yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 19:13 Güncelleme: 12.05.2024 - 19:15
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        Malatya'da kadınlar Gazzeli anneler için yürüyüş
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        MALATYA'da kadınlar, Gazzeli anneler için yürüyüş düzenledi. İsrail'e tepki sloganları atan anneler, yürüyüşte kucaklarında temsili kefenlenmiş bebek maketleri taşıdı.

        Kanalboyu Caddesi'nde toplanan Kudüs Kardeşlik Platformu üyeleri ve çok sayıda kadın, İsrail'e tepki sloganları atarak yürüyüş düzenledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği yürüyüşte kadınlar, sloganlar atıp, ellerinde kefenlenmiş bebek maketleri taşıdı. Toplanan kalabalık adına konuşan Ayşe Bağcı Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 9 bin 220 anne katledildiğini ve 7 bin annenin ise 14 bin çocuğunu kaybettiğini belirtti. Gazze'de anne olmanın sıradan ve kolay olmadığını belirten Bağcı, şöyle dedi:

        "Buradan henüz vicdanını kaybetmemiş tüm insanlığa, özellikle annelere sesleniyoruz. Daha kaç annenin arşı alayı titreten feryadına seyirci kalacaksınız? Daha ne kadar gözü yaşlı çocukların ahını alacaksınız? Daha kaç çocuğun aç olarak can vermesini vicdansızca izleyeceksiniz? Daha kaç çocuğun bedeninin parçalanarak, yanarak, eli kolu başı koparak ölmesine seyirci kalacaksınız? Aksa’nın annelerine destek olan, yanında duran, tüm annelere selam olsun. Bebek katili barbar, Siyonistlere ve zulme sessiz kalan zalimlere binlerce kez lanet olsun. Bu zulme sessiz kalan tüm zalimlerin sonu acı olacaktır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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