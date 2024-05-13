Malatya'da 23 göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltında

MALATYA’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin bulunduğu Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirtilen O.G., M.İ., K.E. ve Y.A.B. gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresine teslim edildi.