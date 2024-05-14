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        Malatya'da 78 kişiye mezar olan Hakimbey Apartmanı davasında 3'üncü duruşma görüldü

        MALATYA'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 78 kişiye mezar olan Hakimbey Apartmanı davasına bugün yapılan duruşma ile devam edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 19:47 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:50
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        Malatya'da 78 kişiye mezar olan Hakimbey Apartmanı davasında 3'üncü duruşma görüldü
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        MALATYA'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 78 kişiye mezar olan Hakimbey Apartmanı davasına bugün yapılan duruşma ile devam edildi.

        Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki Hakimbey Apartmanı, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ilk saniyelerinde yıkıldı. Aralarında Milli Basketbolcu Nilay Akdoğan'ın da bulunduğu 78 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. 

        Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3'üncü duruşması bugün yapıldı. 5 kişinin tutuksuz yargılandığı davada, o dönem belediyede inşaat mühendisi olarak çalışan Ahmet Özer, Hakimbey Apartmanı'nın o bölgede ilk yapılan inşaatlardan olduğunu, projenin belediyeye sunulduğunu ve projeye imar durumuna göre ruhsat düzenlendiğini söyledi. Duruşmada tanık olarak dinlenilen Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde görevli inşaat mühendisi Soner Özyavuz ise Elazığ depreminin ardından hasar tespit çalışması yaptıklarını ancak o tarihte Hakimbey Apartmanı'nda inceleme yaptıklarını hatırlamadığını söyledi. 

        Özyavuz, "Elazığ depreminde Malatya'da hasar tespiti yaptık ancak Hakimbey Apartmanı'nı hatırlamıyorum, apartmanın bulunduğu Zafer Mahallesi'nde ağır hasarlı bina tespiti yapmadık'' dedi. 

        Mahkeme heyeti, dönemin belediye imar müdürü Mustafa Bingöl'ün ifade vermesi için talimat yazılmasına ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün depremle ilgili görsel ve yazılı evrakların mahkemeye sunulmasına, bu bilgilerin sunulmaması halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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