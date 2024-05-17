Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

        MALATYA merkezli 8 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 08:52 Güncelleme: 17.05.2024 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA merkezli 8 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine inceleme başlattı. Yapılan soruşturmada polis ekipleri, kendilerine başvuran 15 kişiyi 11 milyon TL dolandıran şebekenin üyelerini tek tek belirledi. Ekipler çalışmasını tamamlamasının ardından şüphelilerin yakalanması için Malatya'nın yanı sıra İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, Denizli, Adana ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 15 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1 bilgisayar, 1 tablet, 4 telefon ile 2 hafıza kartı ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        Tokat atan arkadaşını öldürmüştü! Cinayete indirim!
        Tokat atan arkadaşını öldürmüştü! Cinayete indirim!
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! 2 katlı ev kül oldu!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! 2 katlı ev kül oldu!
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        Yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        HPV aşısı rahim ağzı kanserini 'yüzde 90 önlüyor'
        HPV aşısı rahim ağzı kanserini 'yüzde 90 önlüyor'
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        Evlendiler
        Evlendiler
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!

        Benzer Haberler

        Malatya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Malatya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        "Asrın felaketi"nin etkilediği Malatya'da Hyundai-TEV Anaokulu açıldı
        "Asrın felaketi"nin etkilediği Malatya'da Hyundai-TEV Anaokulu açıldı
        Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı
        Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı
        Malatya'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto...
        Malatya'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto...
        Malatya'da Engelliler Haftası kapsamında program düzenlendi
        Malatya'da Engelliler Haftası kapsamında program düzenlendi
        Arapgir'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı
        Arapgir'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı