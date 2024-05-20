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        TIR'da 5 milyon 410 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

        MALATYA'dadurdurulan TIR'da 5 milyon 410 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 10:54 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:00
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        TIR'da 5 milyon 410 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
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        MALATYA'dadurdurulan TIR'da 5 milyon 410 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente giriş noktasında oluşturdukları uygulama noktasında şüpheli araçlarda arama yaptı. Ekipler tarafından durdurulan bir TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 541 koli içerisinde 5 milyon 410 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Makaronlara el koyan ekipler, TIR şoförünü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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