MALATYA'dadurdurulan TIR'da 5 milyon 410 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente giriş noktasında oluşturdukları uygulama noktasında şüpheli araçlarda arama yaptı. Ekipler tarafından durdurulan bir TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 541 koli içerisinde 5 milyon 410 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Makaronlara el koyan ekipler, TIR şoförünü gözaltına aldı.