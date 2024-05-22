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        Malatya'da firari 2 DEAŞ hükümlüsü yakalandı

        MALATYA'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 DEAŞ üyesi, operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:40
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        Malatya'da firari 2 DEAŞ hükümlüsü yakalandı
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        MALATYA'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 DEAŞ üyesi, operasyonla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 DEAŞ üyesinin kentte olduğunu belirledi. Battalgazi ilçesinde operasyon düzenlenen ekipler, 2 firari hükümlüyü gözaltına aldı. 2 hükümlü, jandarmadaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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