Malatya'da firari 2 DEAŞ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 DEAŞ üyesinin kentte olduğunu belirledi. Battalgazi ilçesinde operasyon düzenlenen ekipler, 2 firari hükümlüyü gözaltına aldı. 2 hükümlü, jandarmadaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

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