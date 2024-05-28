Malatya'da düşük ayar altınla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

MALATYA'da, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde darphane basımı olmayan düşük ayar 25 Cumhuriyet altını ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından mali suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent girişinde şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir otomobili durduruldu. Arama yapılan araçta darphane basımı olmayan düşük ayar 25 Cumhuriyet altını ile birlikte 43 bin 650 TL ele geçirildi. Ekipler altın ve paraya el koyarken, araçta bulunan F.A., K.D. ve F.A. gözaltına alındı.