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        Malatya'da düşük ayar altınla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

        MALATYA'da, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde darphane basımı olmayan düşük ayar 25 Cumhuriyet altını ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:15 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:20
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        Malatya'da düşük ayar altınla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
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        MALATYA'da, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde darphane basımı olmayan düşük ayar 25 Cumhuriyet altını ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından mali suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent girişinde şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir otomobili durduruldu. Arama yapılan araçta darphane basımı olmayan düşük ayar 25 Cumhuriyet altını ile birlikte 43 bin 650 TL ele geçirildi. Ekipler altın ve paraya el koyarken, araçta bulunan F.A., K.D. ve F.A. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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