Elini makineye kaptıran dondurmacının 3 parmağı koptu

MALATYA'da, işlettiği dükkanda elini dondurma makinesine kaptıran İlhan Göğebakan'ın 3 parmağı koptu. Hastaneye kaldırılan Göğebakan'ın parmaklarından 2’si yerine dikildi.

İnönü Mahallesi’nde dondurmacı İlhan Göğebakan, elini temizlediği dondurma makinesine kaptırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle eli makineden kurtarılan Göğebakan'ın 3 parmağı koptu. Çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlhan Göğebakan'ın kopan parmaklarından 2’si yerine dikildi, diğerinin dikilmesinin ise mümkün olmadığı belirlendi.

Hastanede tedavisi devam eden Göğebakan, "Yıllardır bu işi yapıyorum ve birçok kişiye de eğitim veriyorum. Eğitim verirken herkesi bu konuda da uyarıyor, dikkatli olmaları gerektiğini söylüyordum. Ama uyardığım konu benim başıma geldi. Dondurma makinesini temizliyordum, elimde sünger vardı ve bir anda elimi kaptırdım. Başımıza geleceği varmış, geldi. İnşallah en kısa zamanda sağlığıma kavuşur yine işimin başına geçerim" dedi.