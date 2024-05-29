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        Otomobil direğe çarptı; sürücü Berke öldü

        MALATYA'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Berke Kılıç (22), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 08:42 Güncelleme: 29.05.2024 - 08:45
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        Otomobil direğe çarptı; sürücü Berke öldü
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        MALATYA'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Berke Kılıç (22), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece Karakavak Mahallesi’nde meydana geldi. Berke Kılıç yönetimindeki 44 ABE 769 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Kılıç'ı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Berke Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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