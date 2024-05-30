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        Trafikte yol verme kavgası kamerada

        MALATYA'da okul servisi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:45 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:50
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        Trafikte yol verme kavgası kamerada
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        MALATYA'da okul servisi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, sabah saatlerinde Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen okul servis minibüsü şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönen tartışma, trafikteki diğer sürücüler ile çevredekilerin de araya girmesiyle sonlandı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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