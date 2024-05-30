Trafikte yol verme kavgası kamerada

MALATYA'da okul servisi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen okul servis minibüsü şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönen tartışma, trafikteki diğer sürücüler ile çevredekilerin de araya girmesiyle sonlandı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.