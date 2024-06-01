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        Malatya'da yasa dışı bahis operasyonuna 17 tutuklama

        MALATYA merkezli 5 ilde yasa dışı yollarla bahis oynatanlara yönelik operasyonda 17 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:11 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:15
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        Malatya'da yasa dışı bahis operasyonuna 17 tutuklama
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        MALATYA merkezli 5 ilde yasa dışı yollarla bahis oynatanlara yönelik operasyonda 17 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Malatya merkezli 5 ilde yasa dışı yollarla bahis oynatan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonlarda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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