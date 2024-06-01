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        Malatya'da otomobil kurşunlayan firari tutuklandı

        MALATYA'da otomobil kurşunlayan ve silahla yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:49 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:50
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        Malatya'da otomobil kurşunlayan firari tutuklandı
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        MALATYA'da otomobil kurşunlayan ve silahla yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Ş. adlı erkek tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube ekipleri, Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi'nde otomobil kurşunlama ihbarıyla harekete geçti. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada otomobil kurşunlayan kişinin A.Ş. olduğunu belirledi. Ekipler, hakkında silahla yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş.'yi güvenlik kameralarından tespit edip yakaladı. Şüphelinin adresindeki aramada 1 tabanca ve mermi ele geçirildi. A.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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