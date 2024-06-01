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        Malatya'da sağlık çalışanlarından İsrail protestosu

        MALATYA'da sağlık çalışanları, Gazze'de yaşanan katliamları ellerinde kanlı maket bebekleri ve oyuncaklar ile yürüyerek protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 20:11 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:15
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        Malatya'da sağlık çalışanlarından İsrail protestosu
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        MALATYA'da sağlık çalışanları, Gazze'de yaşanan katliamları ellerinde kanlı maket bebekleri ve oyuncaklar ile yürüyerek protesto etti. 

        Battalgazi ilçesine bağlı Kanalboyu Caddesi üzerinde bir araya gelen sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze üzerinde uyguladığı katliamı protesto etmek amacı ile ellerinde kanlı bebek maketleri ile yürüyüş düzenledi. Vatandaşların da eşlik ettiği yürüyüş Kernek Karagözlüler Camii önünde son buldu. Burada açıklamalarda bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Ahmet Selim Özkan, Gazze'de Birleşmiş Milletlerin çadırının bile güvende olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

        "Gazze'de anneler, çocuklar ve yaşlılar güvende değil. Sayısı korkunç da olsa 15 binden fazla çocuk, 10 binden fazla kadın ne yazık ki bu Siyonist alçaklar tarafından şehit edildi. Artık soykırım kelimesi bile bu yapılanları ifade edemeyecek hale gelmeye başladı."

        Yapılan konuşmaların ardından temsili kanlı maket bebekler ve oyuncaklar yere bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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