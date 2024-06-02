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        Malatya'da 2 hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        MALATYA'da2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Arif Leventoğlu (55) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 10:09 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:10
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        Malatya'da 2 hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        MALATYA'da2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Arif Leventoğlu (55) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.G.'nin kullandığı 44 LE 562 plakalı hafif ticari araç ile Arif Leventoğlu'nun kullandığı 06 BM 3818 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada Arif Leventoğlu hayatını kaybetti, A.K., Ö.G. ve A.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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