Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        PKK hükümlüsü, otobüste yakalandı

        MALATYA'da'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 02.06.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        PKK hükümlüsü, otobüste yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA'da'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan K.D., durdurulan otobüste yakalanıp, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı. Bu sırada ekipler, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan K.D.'yi tespit etti. Gözaltına alınan K.D., jandarma işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Jose Mourinho, İstanbul'da!
        Jose Mourinho, İstanbul'da!
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Son bir yılda acı bilanço: Scooterler ölüme davetiye çıkartıyor
        Son bir yılda acı bilanço: Scooterler ölüme davetiye çıkartıyor
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!

        Benzer Haberler

        Malatya'nın tarihi evleri koruma imar planıyla ayağa kaldırılacak
        Malatya'nın tarihi evleri koruma imar planıyla ayağa kaldırılacak
        Malatya'da 2 hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Malatya'da 2 hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Malatya'da öğrencilerden "Dilim Zenginliğim" gösterisi
        Malatya'da öğrencilerden "Dilim Zenginliğim" gösterisi
        Malatya'da bir kişi annesi ve ağabeyini bıçakla yaraladı
        Malatya'da bir kişi annesi ve ağabeyini bıçakla yaraladı
        Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü
        Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü
        Malatya'da sağlık çalışanlarından İsrail protestosu
        Malatya'da sağlık çalışanlarından İsrail protestosu