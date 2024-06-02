PKK hükümlüsü, otobüste yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı. Bu sırada ekipler, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan K.D.'yi tespit etti. Gözaltına alınan K.D., jandarma işlemlerinin ardından tutuklandı.

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