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        Jandarma SAK timleri, 'Dünya Çevre Günü'nde baraj gölünde atık topladı

        MALATYAİl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, 'Dünya Çevre Günü' nedeniyle Karakaya Baraj Gölü'nde atık temizliği yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:10
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        Jandarma SAK timleri, 'Dünya Çevre Günü'nde baraj gölünde atık topladı
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        MALATYAİl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, 'Dünya Çevre Günü' nedeniyle Karakaya Baraj Gölü'nde atık temizliği yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri 'Dünya Çevre Günü' nedeniyle Karakaya Baraj Gölü'nde atık topladı. 5 dalış ekibi su altında, 7 çevre timi ise kıyıda temizlik yaptı. Çok miktarda atığın toplandığı etkinlikte, su altı dalış ekibi tarafından misina ipine dolanmış bir balık da kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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