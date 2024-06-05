Jandarma SAK timleri, 'Dünya Çevre Günü'nde baraj gölünde atık topladı

MALATYAİl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, 'Dünya Çevre Günü' nedeniyle Karakaya Baraj Gölü'nde atık temizliği yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri 'Dünya Çevre Günü' nedeniyle Karakaya Baraj Gölü'nde atık topladı. 5 dalış ekibi su altında, 7 çevre timi ise kıyıda temizlik yaptı. Çok miktarda atığın toplandığı etkinlikte, su altı dalış ekibi tarafından misina ipine dolanmış bir balık da kurtarıldı.