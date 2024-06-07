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        AK Parti'li Yılmaz'dan, Malatya'da '31 Mart' değerlendirmesi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Malatya'da bir araya geldiği partililere, "31 Mart'ta beklediğimizi alamadık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:21 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:25
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        AK Parti'li Yılmaz'dan, Malatya'da '31 Mart' değerlendirmesi
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Malatya'da bir araya geldiği partililere, "31 Mart'ta beklediğimizi alamadık. Seçim bitti. Şimdi gelecekteki çalışmalarımıza katkısı olacak şey, kucaklaşmak, Cumhurbaşkanımızın kurduğu, dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden birisi haline gelmiş olan AK Parti davasının bayrağını taşımak" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Malatya'da, AK Parti İl teşkilatında partililerle buluştu. Yılmaz, buradaki açıklamasında, seçimlerde beklenen sonucu alamadıklarını vurgulayarak, "31 Mart seçimlerinin üzerinden 2 ayın üzerinde bir zaman geçti. Parti olarak alınan sonuçlar üzerinde etkili olan faktörleri ve seçimde beklediğimiz sonucu alamayışımızın sebepleri inceleniyor, çalışmalar yapılıyor. Zaman içerisinde bu çalışmaların sonucunda yapılması gereken, alınması gereken tedbir ve önlemlerin gereği zaten yapılacaktır. Ama bir şey var ki 31 Mart seçimlerinde beklediğimizi alamadık. Bunun birçok nedeni var ve bu nedenleri hepimiz biliyoruz. Seçim sürecinde rekabetin ortaya koyduğu duygusallık içerisinde incinmişlikler vardır. Geçmişe dönük 'Şu şöyle' dedi, 'Şöyle davrandık' diyerek kritik yapmanın, gelecekte yapacağımız çalışmalara ne faydası, ne katkısı yoktur. Seçim bitti. Bizim, şimdi gelecekteki çalışmalarımıza katkısı olacak şey, kucaklaşmak. Cumhurbaşkanımızın kurduğu, dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden birisi haline gelmiş olan AK Parti davasının bayrağını, sancağını taşımak" diye konuştu.

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