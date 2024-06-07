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        Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü

        MALATYA'da, sokakta silahlı saldırıya uğrayan Sefa Karakuş (36), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:29 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:40
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        Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü
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        MALATYA'da, sokakta silahlı saldırıya uğrayan Sefa Karakuş (36), yaşamını yitirdi.

        Olay, dün gece, Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Sokaktaki kaldırımda duran Sefa Karakuş'a kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla 2 el ateş açıldı. Kurşunların isabetiyle yaralanan 3 çocuk babası Karakuş, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla, özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Karakuş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karakuş'un cenazesi, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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