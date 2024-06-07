Malatya merkezli uluslararası FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
MALATYA merkezli Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uluslararası FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
MALATYA merkezli Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uluslararası FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından 4 Haziran'da Malatya merkezli Amerika, Kanada, İspanya, Hollanda, Belçika ve Almanya olmak üzere 6 ülke ve İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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