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        Malatya merkezli uluslararası FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

        MALATYA merkezli Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uluslararası FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 18:03 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:10
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        Malatya merkezli uluslararası FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
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        MALATYA merkezli Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uluslararası FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından 4 Haziran'da Malatya merkezli Amerika, Kanada, İspanya, Hollanda, Belçika ve Almanya olmak üzere 6 ülke ve İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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