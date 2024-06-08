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        Mahalle muhtarı kavgada vuruldu

        MALATYA'da çıkan tartışmada tabancayla bacağından vurulan muhtar Şerif Aydınlık, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:55
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        Mahalle muhtarı kavgada vuruldu
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        MALATYA’da çıkan tartışmada tabancayla bacağından vurulan muhtar Şerif Aydınlık, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Gözene Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, muhtar Şerif Aydınlık ile Muhammet P., arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet P., tabanca ile Şerif Aydınlık'a ateş etti. Olayı görenler, durumu 112’ye bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri bacağından yaralanan Aydınlık'ı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Şerif Aydınlık'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayın ardından kaçan Muhammet P.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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