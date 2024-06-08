Mahalle muhtarı kavgada vuruldu

MALATYA’da çıkan tartışmada tabancayla bacağından vurulan muhtar Şerif Aydınlık, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gözene Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, muhtar Şerif Aydınlık ile Muhammet P., arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet P., tabanca ile Şerif Aydınlık'a ateş etti. Olayı görenler, durumu 112’ye bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri bacağından yaralanan Aydınlık'ı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Şerif Aydınlık'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayın ardından kaçan Muhammet P.’nin yakalanması için çalışma başlattı.