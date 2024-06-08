Engelli öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

MALATYA'da polis ekipleri hastanede tedavi gören engelli Sade Aras'ı (17) polis aracı ile alarak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) götürdü.

YKS’nin birinci oturumu TYT, tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da saat 10.15 itibarıyla başladı. Sabah erkenden okullara gelen öğrenciler, kontrol ve aramadan geçtikten sonra sınav salonlarına alındı. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören engelli öğrenci Sade Aras, Malatya Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından sınava götürüldü. Yeşilyurt ilçesine bağlı Sadreddin Konevi Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan Aras'ın ailesi, sınava yetişmek için polisten yardım istedi. Polis ekipleri harekete geçti ve Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören Sade Aras'ı polis aracı ile sınava yetiştirdi.