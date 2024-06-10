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        Malatya'da kaza. 1 ölü, 4 yaralı

        MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 09:21 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:25
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        Malatya'da kaza. 1 ölü, 4 yaralı
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        MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Pekel (40) öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Pekel yönetimindeki 34 ANP 013 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şerit değiştirerek, park halinde bulunan sürücü F.D.'nin 44 AAC 783 plakalı otomobiline çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile yanlarında bulunan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Pekel, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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