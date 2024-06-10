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        Malatya'da devrilen traktördeki ilçe meclis üyesi öldü

        MALATYA'datraktörün devrildiği kazada, Akçadağ ilçesi belediye meclis üyesi Hüseyin Timur (68), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:55
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        Malatya'da devrilen traktördeki ilçe meclis üyesi öldü
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        MALATYA'datraktörün devrildiği kazada, Akçadağ ilçesi belediye meclis üyesi Hüseyin Timur (68), yaşamını yitirdi.

        Kaza, sabah saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Bekiruşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kayısı bahçesine gitmek için yola çıkan CHP'li belediye meclis üyesi Hüseyin Timur'un kullandığı 44 PS 368 plakalı traktör, patika yolda kontrolden çıkarak devrildi. Traktörden savrulan Timur, hayatını kaybetti. Cenaze morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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