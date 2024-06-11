Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kadın şüpheliyi adreslerine yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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