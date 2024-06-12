Malatya'da yaban keçisi avına 613 bin 980 TL ceza

MALATYA'da avlanması yasak olan 2 yaban keçisini vurduğu belirlenen kişiye 613 bin 980 TL idari para cezası kesildi.

Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine plakası açıklanmayan E.Ş.'nin kullandığı traktörü durdurdu. Yapılan incelemede traktör römorkunda avlanması yasak olan 2 yaban keçisi bulundu. Jandarmanın gözaltına aldığı E.Ş.'ye, 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan 600 bin TL, koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan 3 bin 291 TL, süre dışında avlanmaktan 3 bin 291 TL, takozsuz av tüfeğiyle avlanmaktan 2 bin 432 TL, avcılık belgesi olmadan av yapmaktan 4 bin 966 TL olmak üzere toplamda 613 bin 980 TL idari para ceza kesildi. E.Ş.'nin jandarmadaki adli işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.