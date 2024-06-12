Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da yaban keçisi avına 613 bin 980 TL ceza

        MALATYA'da avlanması yasak olan 2 yaban keçisini vurduğu belirlenen kişiye 613 bin 980 TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:13 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da yaban keçisi avına 613 bin 980 TL ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA'da avlanması yasak olan 2 yaban keçisini vurduğu belirlenen kişiye 613 bin 980 TL idari para cezası kesildi.

        Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine plakası açıklanmayan E.Ş.'nin kullandığı traktörü durdurdu. Yapılan incelemede traktör römorkunda avlanması yasak olan 2 yaban keçisi bulundu. Jandarmanın gözaltına aldığı E.Ş.'ye, 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan 600 bin TL, koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan 3 bin 291 TL, süre dışında avlanmaktan 3 bin 291 TL, takozsuz av tüfeğiyle avlanmaktan 2 bin 432 TL, avcılık belgesi olmadan av yapmaktan 4 bin 966 TL olmak üzere toplamda 613 bin 980 TL idari para ceza kesildi. E.Ş.'nin jandarmadaki adli işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Malatya'da yaban keçisi avlayan kişiye 613 bin 980 lira ceza
        Malatya'da yaban keçisi avlayan kişiye 613 bin 980 lira ceza
        Malatya'da üniversiteliler geri dönüşüm malzemelerinden "Atıktan Sanata" se...
        Malatya'da üniversiteliler geri dönüşüm malzemelerinden "Atıktan Sanata" se...
        Malatya'da "Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi" baş...
        Malatya'da "Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi" baş...
        Kale'de emniyet personeline başarı belgesi
        Kale'de emniyet personeline başarı belgesi
        Malatya'da FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Malatya'da FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
        Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı