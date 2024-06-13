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        Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 21 gözaltı

        MALATYA'da polis ekiplerinin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:09 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:15
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        Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 21 gözaltı
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        MALATYA'da polis ekiplerinin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube ekipleri, kentte 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takibi ile 21 şüpheli belirlendi. Ekipler, bu sabah şüphelilerin yakalanmasına yönelik 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 1033 uyuşturucu hap, 102 gram kannabinoid, 17 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 140 fişek ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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