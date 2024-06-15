Malatya'da 13 torbacı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren fiziki ve teknik takip çalışmasının ardından belirlenen 21 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 21 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada 1033 uyuşturucu hap, 102 gram kannabinoid, 17 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 140 fişek ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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