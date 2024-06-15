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        Malatya'da 13 torbacı tutuklandı

        MALATYA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcıların yönelik düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 17:10 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:15
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        Malatya'da 13 torbacı tutuklandı
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        MALATYA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcıların yönelik düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren fiziki ve teknik takip çalışmasının ardından belirlenen 21 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 21 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada 1033 uyuşturucu hap, 102 gram kannabinoid, 17 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 140 fişek ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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