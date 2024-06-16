Malatya'da acemi kasaplar hastaneye koştu

MALATYA'da kurbanlık keserken yaralanan acemi kasaplar, hastaneye koştu.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimine başlayan bazı kişiler, el ve ayaklarından yaralandı. Yanlış bıçak kullanımı nedeniyle yaralanan acemi kasaplar, çağırdıkları ambulans veya yakınlarının araçlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acemi kasaplar, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kurban keserken elinden yaralanan ve hastanede tedavisi yapılan Osman Karyağdı, "10 yıldır kurban kesiyorum. İlk kez bugün deri yüzerken bıçak kaydı ve elimden yaralandım. Talihsiz kaza oldu ama çok şükür sıkıntılı bir durum yok" dedi.