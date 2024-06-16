Malatya'da, 4.4 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 20.24’te merkez üssü Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, saha taraması başlatıldığını şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.