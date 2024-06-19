Malatya'da akrabaların arazi kavgası: 2 yaralı

Olay, dün gece, Akçadağ ilçesi Örükçü Mahallesi’nde meydana geldi. Akrabalar arasında çıkan arazi tartışması, kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada E.C.G. av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Nazım Gökçek ve Olcay Gökçek yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Adrese çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, E.C.G. ise yakalanıp gözaltına alındı.

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