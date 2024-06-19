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        Malatya'da akrabaların arazi kavgası: 2 yaralı

        MALATYA'da, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 10:12 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:15
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        Malatya'da akrabaların arazi kavgası: 2 yaralı
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        MALATYA'da, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

        Olay, dün gece, Akçadağ ilçesi Örükçü Mahallesi’nde meydana geldi. Akrabalar arasında çıkan arazi tartışması, kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada E.C.G. av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Nazım Gökçek ve Olcay Gökçek yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Adrese çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, E.C.G. ise yakalanıp gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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