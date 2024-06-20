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        Malatya'daki arazi kavgasında 2 yaralıdan biri öldü

        MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında yaralanan Olcay Gökçek (37), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:16 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:20
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        Malatya'daki arazi kavgasında 2 yaralıdan biri öldü
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        MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında yaralanan Olcay Gökçek (37), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 18 Haziran akşamı ilçeye bağlı Örükçü Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba olan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.C.G.'nin av tüfeği ile açtığı ateşte Nazım Gökçek ile kuzeni Olcay Gökçek yaralandı. Nazım Gökçek ile Olcay Gökçek Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan E.C.G. ise bir süre sonra suç aleti ile birlikte yakalandı. E.G.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

        Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan Olcay Gökçek, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olcay Gökçek'in cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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