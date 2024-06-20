Malatya'da anız yangını

MALATYA’nın Arguvan ilçesi'nde meydana gelen anız yangınında 600 dönüm biçili arazi ile birlikte bir ev zarar görürken, 1 büyükbaş öldü, 1 yavru kedi kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narmikan Mahallesi’nde meydana geldi. Ekili arazideki yangını görenler, durumu 112 Acil Çağı Merkezi’ne bildirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, zabıta ve MASKİ ekipleri ile birlikte Arguvan Belediyesi ekiplerinin katıldığı söndürme çalışmaları yaklaşık 4 saat sürdü. Çalışmalara mahalle sakinlerinin de katıldığı yangın 4 saatte kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması da yapıldı. Yangında 1 ev kullanılamaz hale gelirken, 1 büyükbaş öldü. Yangında alevler içerisinde kalan bir yavru kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.