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        Malatya'da anız yangını

        MALATYA'nın Arguvan ilçesi'nde meydana gelen anız yangınında 600 dönüm biçili arazi ile birlikte bir ev zarar görürken, 1 büyükbaş öldü, 1 yavru kedi kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 23:26 Güncelleme: 20.06.2024 - 23:30
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        Malatya'da anız yangını
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        MALATYA’nın Arguvan ilçesi'nde meydana gelen anız yangınında 600 dönüm biçili arazi ile birlikte bir ev zarar görürken, 1 büyükbaş öldü, 1 yavru kedi kurtarıldı. 

        Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narmikan Mahallesi’nde meydana geldi. Ekili arazideki yangını görenler, durumu 112 Acil Çağı Merkezi’ne bildirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, zabıta ve MASKİ ekipleri ile birlikte Arguvan Belediyesi ekiplerinin katıldığı söndürme çalışmaları yaklaşık 4 saat sürdü. Çalışmalara mahalle sakinlerinin de katıldığı yangın 4 saatte kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması da yapıldı. Yangında 1 ev kullanılamaz hale gelirken, 1 büyükbaş öldü. Yangında alevler içerisinde kalan bir yavru kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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