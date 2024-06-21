Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Zeynep Sakar (52) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. M.S.'nin kontrolünü yitirdiği 02 FR 414 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobildeki Zeynep Sakar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü bir kişi ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.