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        Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Zeynep Sakar (52) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:04 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:05
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        Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Zeynep Sakar (52) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. M.S.'nin kontrolünü yitirdiği 02 FR 414 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobildeki Zeynep Sakar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü bir kişi ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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