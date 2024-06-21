Malatya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Yukarıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. O.C.'nin kontrolünü yitirdiği 44 AEA 718 plakalı otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Berivan Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü O.C. ile ismi öğrenilemeyen 1'i çocuk, 2 kişi Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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