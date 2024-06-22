Özgür Özel: Türkiye'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremzedeler için bu ay son kez kira yardımı yapıldığını belirterek, "Büyük bir belirsizlik ve haksızlık var. Türkiye'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da ilk olarak Yazıhan ilçesini ziyaret etti. Yerel seçimlerde CHP'li adayın belediye başkanlığını kazandığı Yazıhan'da düzenlenen halk buluşmasında kalabalığa hitap eden Özel, orman yangınlarının önüne geçilmesi için Mecliste komisyon kurulması için çalışacaklarını söyledi. Türkiye'nin orman varlıklarının kaybedilmemesi için konuyu TBMM'ye taşıyacaklarını dile getiren Özel, "2024 yılının teknolojisine, imkanına rağmen bu kadar ciddi zorluklara, bu kadar ciddi hatalara dönüp bakmak gerekiyor. Orman yangınları konusunda bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün yapıcı, yol gösterici önerilerimizle birlikte bu konuyu önümüzdeki hafta Meclis'te gündeme getirip, bu konuda komisyon kurulmasını sağlayacağız. Bu meseleye artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin el koyması gerekmektedir. Buradan Türkiye'ye ilan ediyoruz; orman yangınlarına bu milletin vekilleri dur diyecek" diye konuştu.