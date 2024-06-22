Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Özgür Özel: Türkiye'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremzedeler için bu ay son kez kira yardımı yapıldığını belirterek, "Büyük bir belirsizlik ve haksızlık var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 14:32 Güncelleme: 22.06.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel: Türkiye'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremzedeler için bu ay son kez kira yardımı yapıldığını belirterek, "Büyük bir belirsizlik ve haksızlık var. Türkiye'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım" dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da ilk olarak Yazıhan ilçesini ziyaret etti. Yerel seçimlerde CHP'li adayın belediye başkanlığını kazandığı Yazıhan'da düzenlenen halk buluşmasında kalabalığa hitap eden Özel, orman yangınlarının önüne geçilmesi için Mecliste komisyon kurulması için çalışacaklarını söyledi. Türkiye'nin orman varlıklarının kaybedilmemesi için konuyu TBMM'ye taşıyacaklarını dile getiren Özel, "2024 yılının teknolojisine, imkanına rağmen bu kadar ciddi zorluklara, bu kadar ciddi hatalara dönüp bakmak gerekiyor. Orman yangınları konusunda bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün yapıcı, yol gösterici önerilerimizle birlikte bu konuyu önümüzdeki hafta Meclis'te gündeme getirip, bu konuda komisyon kurulmasını sağlayacağız. Bu meseleye artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin el koyması gerekmektedir. Buradan Türkiye'ye ilan ediyoruz; orman yangınlarına bu milletin vekilleri dur diyecek" diye konuştu.

        'BARINMA, EN BÜYÜK SORUN'

        6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'nın da hasar aldığını ve evleri yıkılanlara yapılan kira yardımının bu ay son kez verildiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

        "Malatya'da 103 bin konut yapacaklarını söylediler, 7 bin 881 konut verdiler. Bir yılda sorunu çözeceklerini söyleyenler Malatya'da 1,5 yılda 100 kişiden 93'ü sokakta. Barınma sorunu, en büyük sorun. Orta hasarlıların yıkılacağını söylediler, herkes kapısını penceresini satıp kendisine katık yaptı, şimdi yıkılmayacağını söylüyorlar. Büyük bir belirsizlik ve haksızlık var. Bu ay son kez kira yardımı yapıyorlar. Türkiye'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım. Sana depremzedeyi ezdirmeyiz. Biz kira yardımını yeniden uzatın dedik ama bize 'Para bulamayız' diyorlar. Milyonlarca kişiyi kira yardımından mahrum bırakırsanız, depremzedeler mücadele etmek isterlerse Türkiye'nin en büyük direnişini bu kira yardımı için başlatacağım. Önümüzdeki pazartesi ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcımız, Mehmet Şimşek'e gidip parayı nereden bulabileceklerini gösterecek, 22 yıllık AKP iktidarının yanlışına doğru diyecek halimiz yok. Onların hatasını düzeltmek için onlara yanaşacak halimiz yok. Doğrusunu biliyoruz. Biz zenginlerin yüksek vergi vereceği, az kazananın az vereceği, hiç kazanmayanın hiç vergi vermeyeceği sistemi savunuyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, Malatya'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Malatya'da konuştu:
        Ordinaryüs Özkul, doğduğu köyde üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulun...
        Ordinaryüs Özkul, doğduğu köyde üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulun...
        Malatya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı
        Malatya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı
        Malatya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Malatya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Malatya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
        Malatya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
        Malatya'da leylek yuvasının yanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
        Malatya'da leylek yuvasının yanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi