Özgür Özel: Türkiye'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım (2)

'MİLİLETİMİZİLE İTTİFAKIZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yazıhan'ın ardından Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. Belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Özel, geçinemeyen çiftçiler ve emekliler için 30 Haziran’da Gebze’de ‘Geçinemiyoruz’ mitingi düzenleyeceklerini hatırlattı. Vergide adalet istediklerini dile getiren Özel, çok kazananın çok, az kazananın az vergi vermesini istediklerini belirten Özel, "Hiç kazanamayan ise hiç vergi vermeyecek. Biz bu iktidarı kuracağız" dedi.

"KANDIRDILAR, YANILTTILAR, ŞAŞIRTTILAR, ALDATTILAR VE ZARARA UĞRATTILAR"

Özgür Özel, Doğanşehir temaslarının ardından kent merkezine gelerek CHP Malatya il başkanlığını ziyaret etti. Özgür Özel, parti binası önünde toplanan partililere de hitap etti. 2019 yılında kurdukları ittifak ile Malatya'da yüzde 23 oy aldıklarını hatırlatan Özgür Özel, "Ondan bir dönem sonra İyi Parti olmaksızın 5 parti ile birlikte Malatya'da 10 ay önce yüzde 21 oy aldık. Ama son seçimlerde örgütümüzle birlikte yüzde 38'lik bir oy aldık. Kimse küçümsemesin Cumhuriyet tarihinin en büyük oyunu aldık" diye konuştu.

Deprem felaketinin ardından insanların çaresiz kaldığını da kaydeden Özel, "Depremzedenin en büyük sorunu belirsizliktir. Kandırdılar, yanılttılar, şaşırttılar, aldattılar ve zarara uğrattılar. Bu kadar kötü devlet yönetimi olur mu? Devletin şefkatli ellerini beklerken bu insanlar, bir tokatta devletten yediler. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sıkıntı büyüktür. Devlet devletliğini gösterecek bu acıları dindirecek devlet bu sıkıntıyı çözecektir. Çözemiyorsanız bırakın kardeşim biz çözelim. Diyorlar ki bu ay kira son, e ne olacak? Tasarruf tedbirleri var. Sen sözünü tutma, evleri zamanında bitirme sonra da 'para bitti biz sana kira ödeyemeyeceğiz' de. Buradan uyarıyorum; bu evler yapılıp anahtarlar verilene kadar devlet devletliğini gösterecek o kira yardımları sürecek" şeklinde konuştu.