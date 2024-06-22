Özgür Özel: Türkiye'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım (2)
'MİLİLETİMİZİLE İTTİFAKIZ'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yazıhan'ın ardından Doğanşehir ilçesini ziyaret etti.
'MİLİLETİMİZİLE İTTİFAKIZ'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yazıhan'ın ardından Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. Belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Özel, geçinemeyen çiftçiler ve emekliler için 30 Haziran’da Gebze’de ‘Geçinemiyoruz’ mitingi düzenleyeceklerini hatırlattı. Vergide adalet istediklerini dile getiren Özel, çok kazananın çok, az kazananın az vergi vermesini istediklerini belirten Özel, "Hiç kazanamayan ise hiç vergi vermeyecek. Biz bu iktidarı kuracağız" dedi.
"KANDIRDILAR, YANILTTILAR, ŞAŞIRTTILAR, ALDATTILAR VE ZARARA UĞRATTILAR"
Özgür Özel, Doğanşehir temaslarının ardından kent merkezine gelerek CHP Malatya il başkanlığını ziyaret etti. Özgür Özel, parti binası önünde toplanan partililere de hitap etti. 2019 yılında kurdukları ittifak ile Malatya'da yüzde 23 oy aldıklarını hatırlatan Özgür Özel, "Ondan bir dönem sonra İyi Parti olmaksızın 5 parti ile birlikte Malatya'da 10 ay önce yüzde 21 oy aldık. Ama son seçimlerde örgütümüzle birlikte yüzde 38'lik bir oy aldık. Kimse küçümsemesin Cumhuriyet tarihinin en büyük oyunu aldık" diye konuştu.
Deprem felaketinin ardından insanların çaresiz kaldığını da kaydeden Özel, "Depremzedenin en büyük sorunu belirsizliktir. Kandırdılar, yanılttılar, şaşırttılar, aldattılar ve zarara uğrattılar. Bu kadar kötü devlet yönetimi olur mu? Devletin şefkatli ellerini beklerken bu insanlar, bir tokatta devletten yediler. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sıkıntı büyüktür. Devlet devletliğini gösterecek bu acıları dindirecek devlet bu sıkıntıyı çözecektir. Çözemiyorsanız bırakın kardeşim biz çözelim. Diyorlar ki bu ay kira son, e ne olacak? Tasarruf tedbirleri var. Sen sözünü tutma, evleri zamanında bitirme sonra da 'para bitti biz sana kira ödeyemeyeceğiz' de. Buradan uyarıyorum; bu evler yapılıp anahtarlar verilene kadar devlet devletliğini gösterecek o kira yardımları sürecek" şeklinde konuştu.
Emeklilerin 10 bin TL ile geçinemeyeceklerini daha önce ifade ettiklerini hatırlatan Özel, "Bakın Kurban Bayramı geldi geçti. AK Parti gelmeden önce bir emekli maaşı iki kurban oluyordu. Şimdi iki emekli bir araya gelse bir kurbanı zor keser hale geldiler. AK Parti gelmeden önce bir emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alırken şimdi 2 buçuk çeyrek altına düştü. Bu yüzden emekli maaşını insani bir seviyeye ilk önce hiç olmazsa asgari ücret seviyesine çıkarmalıyız. Asgari ücrete Temmuz ayında mutlaka zam yapmalıyız" dedi.
'BİZİM İTTİFAKIMIZIN ADI TÜRKİYE İTTİFAKI'DIR'
Çiftçilerin yaşadıkları genel sorunlara da değinen Özgür Özel, CHP'nin millet ile ittifak kurduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
"Çiftçi desteklenmezse bu ülkede huzur olmaz. Düşük emekli maaşının, asgari ücrete zam yapılmamasının, çiftçinin zor durumda olması, esnafın perişanlığının, gençlerin işsiz ve umutsuz olmasının tek bir sorumlusu vardır; onun da adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz yol gösteriyoruz. Vergide adalet diyoruz. Türkiye'de 100 TL'nin 68 TL/si dolaylı vergi. Koca koca holdingler, ihracatçılar, sanayiciler, ticaretçiler beşli çeteler, yandaş müteahhitler bir araya geliyorlar verginin yüzde 11'ini ödüyorlar. Bütün garibanlar yüzde 89'unu ödüyor. 31 Mart'ta bütün Türkiye'nin sonuçlarını gördünüz. 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıktıysa emekliyi, emekçiyi, köylüyü unutmadığımız içindir. Bundan sonra sizin gündeminizde olmayan hiçbir şey için ne Recep Tayyip Erdoğan ile ne de Devlet Bahçeli ile asla tartışmayacağız, kapışmayacağız, sahte gündemlerin peşine takılmayacağız. Sizin derdiniz bizim derdimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir siyasi parti ile ittifak değiliz. Ama milletimiz ile ittifakız. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. Renklerini de ay yıldızlı bayraktan alır."
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